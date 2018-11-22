В Китае назвали призывы США исключить страну из ВТО абсурдными

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Призывы отдельных лиц в США исключить Китая из Всемирной торговой организации являются абсурдом и проявлением политики грубой силы и психологического террора, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее глава Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассетт назвал поведение Китая в ВТО неподобающим и поднял вопрос о возможности исключения КНР из торговой организации.

"ВТО – многосторонняя структура, а не американская. Все страны-участницы ВТО равны друг перед другом, а не так, как скажут США. Несмотря на то, что намеки некоторых отдельных лиц в США об исключении Китая из ВТО – полная чушь, это открыто демонстрирует истинное лицо США, которые применяют политику грубой силы и психологического террора и считают себя превыше всех и всего", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя слова Хассетта.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что США за последнее время вышли из ЮНЕСКО, Тихоокеанского партнерства, Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и других международных соглашений.

"Совсем недавно США грозились выйти из ВТО, сегодня уже заявляют, что из ВТО надо исключать Китая, это просто абсурд", — добавил Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что существующие разногласия в ВТО можно урегулировать путем диалога и консультаций.

"Китай – крупнейшее в мире торговое государство, вторая крупнейшая экономика мира. Если США смеют говорить, что даже Китай нужно исключать из ВТО, то что говорить о других странах? Кто будет следующий?" — резюмировал Гэн Шуан.