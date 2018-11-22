Могерини: ЕС ожидает от Турции освобождения экс-главы прокурдской партии

АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. ЕС ожидает от Турции скорейшего освобождения экс-сопредседателя прокурдской Партии демократии народов Селахаттина Демирташа, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее Европейский суд по правам человека признал нарушением продление срока досудебного содержания под стражей Демирташа и потребовал от властей Турции выплатить ему компенсацию в 25 тысяч евро. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что это решение не имеет силы для его страны, обвинив ЕСПЧ в поддержке терроризма.

"Мы рассчитываем, что Демирташ будет в скором времени освобожден", — сказала Могерини в ходе визита в Анкару на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Она добавила, что выразила в ходе переговоров с турецкой стороной обеспокоенность в связи с новыми задержаниями по делу о массовых протестах в Турции в 2013 году.

В ноябре 2016 года турецкие власти арестовали 10 депутатов ПДН, в том числе Демирташа и другого сопредседателя партии — Фиген Юксекдаг. Их обвиняют в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Сами депутаты отвергают эти обвинения.

Демирташ являлся кандидатом в президенты Турции на прошедших в июне президентских выборах и набрал 8,4% голосов. В сентябре он был приговорен судом Стамбула к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения по обвинению в террористической пропаганде.