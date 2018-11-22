Связи России и Австрии развиваются, несмотря на провокации, заявил дипломат

ВЕНА, 22 ноя — РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Австрией продолжает устойчиво развиваться, несмотря на попытки провоцировать скандалы, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Российско-австрийские экономические связи и инвестиционное сотрудничество даже в нынешних непростых условиях в мировой политике и мировой экономике, а также несмотря на попытки провоцировать шумные скандалы развиваются устойчиво и конструктивно", — сказал Любинский на мероприятии в Вене.

Он указал на совместную работу над реализацией всех планов и договорённостей в торгово-экономической области, энергетике, транспорте, инфраструктуре, а также на обещающую стать рекордной интенсивность политических контактов между странами в 2018 году.

"По итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился более чем на 40%, превысив 4 миллиарда долларов. Не вызывает никаких сомнений, что итоговые цифры и показатели за 2018 год продолжат эту тенденцию", — сказал Любинский.

Канцлер Австрии Себастьян Курц 9 ноября заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992-го по текущий год. Министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что информацию о предполагаемом шпионаже Вена получила от "дружественной спецслужбы". По сообщениям австрийских СМИ, речь может идти о Германии или Великобритании.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго. Канцлер Австрии Курц впоследствии заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией и в будущем это не изменится, но подозрения в разведдеятельности всегда будут критиковаться. Также, по его словам, дело не улучшит отношения между Брюсселем и Россией, но в долгосрочной перспективе мир на континенте возможней только вместе с Россией, а не против неё.