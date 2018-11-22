МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва хочет понять, каким образом Токио трактует положения советско-японской декларации от 1956 года, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Важно понять, как Токио сегодня трактует декларацию с точки зрения признания в полном объёме итогов Второй мировой войны, включая законность принадлежности Южных Курил России по ее результатам", — сказала Захарова на брифинге.

При этом она отметила, что в соответствии с советско-японской декларацией речи о конкретных сроках заключения мирного договора между Россией и Японией не идёт.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. СССР рассчитывал, что эта декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года — единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы курильские острова Хабомаи и Шикотан. Как сообщала газета "Асахи", Абэ пообещал Путину, что если по декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.