Захарова рассказала, как Норвегия могла использовать скандал с GPS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что Норвегия могла использовать скандал вокруг работы GPS во время учений НАТО для отвлечения внимания от внутренних проблем.

"Министр обороны Норвегии в очередной раз обвинил Россию в создании неких помех для сигнала GPS-навигации, которые якобы осложняли работу гражданской авиации на севере страны. У ряда западных политиков стало уже привычным возлагать на Россию ответственность за любые происшествия, ни приводя доказательств, ни запрашивая наших официальных комментариев", — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что норвежские партнеры могли бы получить от российской стороны компетентные ответы на все интересующие их вопросы.

"Но никаких официальных запросов мы не получали, хотя на все интересующие вопросы мы могли бы дать развернутые ответы. Трудно избавиться от впечатления, что эти нелепые истории потребовались главе норвежского Минобороны для того, чтобы отвлечь внимание общественности от набирающего обороты скандала, например, с новейшим фрегатом ВМС Норвегии Хельгеингстад, который 8 ноября столкнулся на ровном месте с нефтеналивным танкером и затонул в районе Бергена", — сказала она.

Захарова добавила, что при этом, "по данным международной системы автоматической идентификации судов, фрегат, оснащенный ракетным оружием, шел с выключенным транспондером и шел наперерез танкеру, поэтому танкер его и не видел".

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии 13 ноября выпустило заявление, где обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время учений.