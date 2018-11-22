Индийский эксперт опасается превращения Китая в доминирующую державу АТР

КУАЛА-ЛУМПУР, 22 ноя — РИА Новости. Странам Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона стоит наращивать экономические и оборонительные возможности, поскольку Китай может стать доминирующей супердержавой АТР, считает председатель Национального консультативного совета по безопасности Индии, бывший посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван.

"Китай в настоящий момент слишком большой и сильный, никто (из азиатских стран — ред.) не будет сдерживать Китай или вступать с ним в конфронтацию, но другие страны должны нарастить свои возможности, чтобы КНР не стала единственной доминирующей супердержавой в регионе. Помимо этого, нужны группы стран, которые в рамках своего сотрудничества смогут повысить каждый свои возможности, мы должны избегать конфронтации, но стремиться к наращиванию возможностей ради общей безопасности", — сказал Рагхаван РИА Новости на полях азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он особо отметил, что в случае, "если какая-либо страна в каком бы то ни было регионе становится слишком сильной и асимметрия становится слишком явной, это вносит нестабильность".

"Тогда нужно повышать возможности соседних стран до примерно равного уровня, после чего страны смогут создавать механизмы и добиваться соглашений, которые отражали бы их общие интересы. Мы знаем, что Китай экономически развит, это большая и сильная страна, но мы также хотим действовать в этом регионе так, чтобы наши интересы соблюдались, и не только мы, страны АСЕАН, Япония, Южная Корея, Россия возможно", — подчеркнул он.

Дипломат также высказал мнение, что регион на данном этапе сталкивается с целым комплексом проблем, каждая из которых требует особого подхода в решении, пытаться урегулировать все и сразу довольно неразумно.

"Единого решения для разного рода угроз не существует, каждая проблема требует своего подхода. К примеру, экономические угрозы в настоящий момент исходят от торгового противостояния Китая и США, также эти угрозы возрастают в связи с американскими санкциями в отношении России и, конечно, Ирана, что очень важно. Эти проблемы требуют своего комплекса мер", — сказал Рагхаван.

По его словам, "к другим угрозам можно отнести то, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Индо-Тихоокеанском регионе нет должной архитектуры безопасности, то, что мы имеем сегодня, было создано еще во времена "холодной войны", когда США хотели нанести удар по СССР, но сегодня уже нет Советского Союза, и сильным игроком в регионе является Китай, поэтому необходимо искать новый своеобразный баланс".