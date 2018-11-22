Россия сожалеет, что Евросоюз не отреагировал на отключение Ирана от SWIFT

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет, что ЕС никак не отреагировал на отключение Ирана от системы SWIFT в результате нелегитимных санкций США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает удивление бездействие европейских властей, которые в очередной раз допустили экстерриториальное использование санкционного давления на работу находящейся в бельгийской юрисдикции сугубо финансовой структуры", — заявила она.

SWIFT ранее сообщила, что приостанавливает доступ ряда иранских банков к своей системе обмена данным. Решение было принято на фоне выхода США из иранской ядерной сделки и восстановления их санкций против Ирана.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ее соучредителями являются 248 банков из 19 стран.