В МИД объяснили, с чем связаны простои судов в Керченском проливе

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Простои судов перед прохождением Керченского пролива в украинские порты или из них не связаны с пограничным контролем, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Важно отметить, что простои судов перед прохождением Керченского пролива в украинские порты или из них не связаны с пограничным контролем. Дело в другом – в особом порядке плавания по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок обусловлен специфическими габаритами канала, сложными метеорологическими и навигационными условиями", — подчеркнула она.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что и по сей день основная масса судов досматривается не в акватории моря, а в период ожидания очереди на проход через Керченский пролив. "Подобный порядок прохождения Керчь-Еникальского канала не является чем-то новым. Он существовал и до сооружения Крымского моста, в том числе в то время, когда каналом управляла Украина", — заключила Захарова.