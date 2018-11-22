В МИД объяснили, с чем связаны простои судов в Керченском проливе

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Простои судов перед прохождением Керченского пролива в украинские порты или из них не связаны с пограничным контролем, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющейся статистике, за девять месяцев текущего года общее число проверенных судов под флагом РФ превышает количество проверенных украинских судов. Я надеюсь, эта статистика есть у ЕС", — сказала Захарова.

"Важно отметить, что простои судов перед прохождением Керченского пролива в украинские порты или из них не связаны с пограничным контролем. Дело в другом – в особом порядке плавания по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок обусловлен специфическими габаритами канала, сложными метеорологическими и навигационными условиями", — подчеркнула она.

По ее словам, эти навигационные условия предполагают обязательную лоцманскую проводку, для чего суда предварительно собираются в караваны, что занимает определенное время. "У нас есть надежда, что и это в Евросоюзе, в структурах ЕС знают", — указала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что и по сей день основная масса судов досматривается не в акватории моря, а в период ожидания очереди на проход через Керченский пролив. "Подобный порядок прохождения Керчь-Еникальского канала не является чем-то новым. Он существовал и до сооружения Крымского моста, в том числе в то время, когда каналом управляла Украина", — заключила Захарова.