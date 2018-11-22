МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американские военные базы и авианосцы находятся в зоне досягаемости иранских ракет, передает агентство Tasnim со ссылкой на бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Амира Али Хаджизаде.

Как заявил генерал, американские авиабазы "Эль-Удейд" в Катаре и "Аль-Дафра" в ОАЭ расположены на расстоянии менее 300 километров от территории Ирана. Еще одна база США в Кандагаре расположена в 400 километрах от Ирана. Как сообщает агентство, по словам Хаджизаде, "данные базы являются легкой мишенью для Ирана, и по ним будет нанесен удар в случае неверных действий со стороны врага".

Хаджизаде добавил, что КСИР получил ракеты с дальностью поражения в 700 километров. Ранее в октябре он заявлял, что Ирану удалось создать противокорабельную баллистическую ракету, способную с побережья поражать корабли на расстоянии 700 километров.

"Авианосцы США (находящиеся в регионе) для нас как мишени для стрельбы", — добавил иранский генерал.