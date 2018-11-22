Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о "борщевичном бедствии" в России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Доктор биологических наук Сергей Ижевский прокомментировал RT сообщения немецких СМИ о "борщевичном бедствии" в России.
Ученый считает, что распространение растения не имеет отношения к императору.
"Этот борщевик родом с нашего Кавказа, оттуда его завезли в Россию. Я впервые слышу о том, что борщевик связан с Александром I, похоже на анекдот. Это результат интродукции и никакого отношения к Александру I не имеет. В Россию он попал сразу после войны, когда стали строить громадные коровники и нужен был дополнительный корм. Он был на полях, под контролем, его выращивали, силусовали и использовали в качестве корма", — сказал эксперт.
Борщевики — многолетние растения из семейства зонтичных, считаются одними из наиболее опасных среди растущих в России. Род борщевиков насчитывает около 70 видов.