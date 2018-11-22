РФ и Армения подписали договор о бюро по расследованию авиакатастроф в ЕАЭС

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия и Армения подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках ЕАЭС, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Правительство РФ ранее одобрило проект соглашения о создании бюро. В данный момент расследованием авиакатастроф на территории 11 стран бывшего СССР занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Предполагается, что РФ выйдет из соглашения о МАК.

Подписи под соглашением поставили глава Минтранса РФ Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян.

В рамках бюро предполагается обмен данными о происшествиях и инцидентах с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием, обучение специалистов по расследованию, выпуск рекомендаций по безопасности полетов, а также эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов.