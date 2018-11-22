В Китае при наезде автомобиля на толпу школьников погибли пять человек

ПЕКИН, 21 ноя — РИА Новости. Пять человек погибли, еще 18 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу школьников в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее стало известно, что автомобиль на полной скорости врезался в толпу школьников, которые переходили через дорогу. Инцидент произошёл в четверг около 12:00 по местному времени в городе Хулудао вблизи ворот одной из местных школ.

На опубликованном в сети видео с места происшествия видно, что группа школьников переходит через дорогу и в этот момент автомобиль, который двигался по встречной полосе, на полной скорости въезжает в толпу, сбивает несколько человек и проезжает дальше.

По данным местных СМИ, полиция уже задержала водителя автомобиля.