Президент Армении назначил нового полпреда в ОДКБ

ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил новым полномочным представителем республики в ОДКБ Виктора Биягова, который ранее возглавлял управление внешних связей аппарата парламента, сообщили в четверг в президентской пресс-службе.

"Назначить Виктора Биягова постоянным и полномочным представителем Республике Армения в Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в указе президента, размещенном на сайте президента.

Другим указом от должности полпреда Армении в ОДКБ освобожден Давид Вирабян.

Ранее Биягов возглавлял управление внешних связей аппарата Национального собрания (парламента) страны.