В Китае автобус сбил переходивших дорогу школьников

ПЕКИН, 22 ноя — РИА Новости. Автомобиль на полной скорости врезался в толпу школьников, которые переходили через дорогу, в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, есть пострадавшие, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошёл в четверг около 12:00 по местному времени в городе Хулудао вблизи ворот одной из местных школ.

На опубликованном в сети видео с место происшествия видно, что группа школьников переходит через дорогу и в этот момент автомобиль, который двигался по встречной полосе, на полной скорости въезжает в толпу, сбивает несколько человек и проезжает дальше.

По данным местных СМИ, полиция уже задержала водителя автомобиля.