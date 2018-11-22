Южная Корея опровергла сообщения СМИ о хакерских атаках со стороны КНДР

ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости. Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина опровергла сообщения СМИ о том, что КНДР пыталась совершить хакерские атаки на военные и разведывательные ведомства в Сеуле во время проведения межкорейских самитов.

Встречи Мун Чжэ Ина с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном состоялись в конце апреля и в мае в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, а также в сентябре в Пхеньяне.

"Уровень угрозы для кибербезопасности остается на нормальном уровне с 18:00 часов 20 марта этого года", — заявил на брифинге в четверг официальный представитель администрации президента Южной Кореи Кым Ый Гём.

По его словам, в частности, никаких изменений в ситуации с угрозой хакерских атак до и после переговоров на высшем уровне в Пхеньяне не наблюдалось.

Ранее многочисленные СМИ распространили сообщения о том, что КНДР якобы пыталась совершить хакерские атаки на Южную Корею после проведения первого саммита Юга и Севера, причем называлась конкретная организация взломщиков — Hidden Cobra. Однако, по данным руководства страны, угрозы хакерских атак выявлено не было.