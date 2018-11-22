ПЕКИН, 22 ноя — РИА Новости. Крупнейшие китайские платформы электронной торговли сняли с продажи товары итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Компания оказалась в центре скандала из-за рекламы модного показа в Шанхае. По сюжету видеороликов китайская модель ест палочками итальянские блюда: пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей, "играя на двойных смыслах". Ролики вызвали бурную критику в адрес Dolce & Gabbana, компанию обвинили в расизме и сексизме, а шоу пришлось отменить.

Сейчас поиск по названию бренда на платформах Taobao, Tmall и JD выдает сообщение "ничего не обнаружено".

Также о разрыве отношений объявили целый ряд известных китайских деятелей шоу-бизнеса. Среди них — посол Dolce & Gabbana в Китае. Многие китайские знаменитости и модельные агентства, которые должны были работать на шоу в Шанхае, отказались от участия.

Ситуацию усугубили комментарии к видео в Instagram с оскорблениями в адрес Китая и китайцев якобы от имени сооснователя компании Стефано Габбана. Позже бренд сообщил, что его аккаунт взломали. Дом моды извинился за публикации и начал внутреннее расследование.