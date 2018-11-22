Царнаев хотел сотрудничать с обвинением, но получил отказ, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Джохар Царнаев, приговоренный к смертной казни в США за теракт в Бостоне, хотел признать себя виновным и помочь государственному обвинению в обмен на пожизненное заключение, но прокуратура отказалась от сделки, сообщает телеканал NBC со ссылкой на документы суда.

Согласно документам, обнародованным в среду в США, Царнаев "предлагал оказать определенное содействие и помощь в ходе переговоров о возможном признании вины". Однако, как указывается в обращении к суду, "власти неуклонно отвергали предложения Царнаева с условиями".

Как отмечает телеканал, о том, что Царнаев мог признать свою вину, стало известно в день вынесения ему судебного приговора в апреле 2015 года, однако о его готовности сотрудничать с прокуратурой ранее известно не было.

Царнаев был признан виновным в организации атаки на участников марафона в Бостоне в апреле 2013 года, в результате которой погибли три человека, более 260 получили ранения. Присяжные приговорили Царнаева к смертной казни, на это решение адвокаты подали апелляцию. Царнаев находится в тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо.