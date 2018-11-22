Колонна МЧС доставила в Донецк около 300 тонн гумпомощи

ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Очередная колонна МЧС России доставила в Донецк около 300 тонн гуманитарной помощи, сообщили в четверг РИА Новости в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В ДНР прибыл 83-й по счету гуманитарный конвой от МЧС РФ. Общий вес груза составил около 300 тонн. В его состав вошли детские продуктовые наборы и гуманитарная помощь медицинского назначения", — отметили в пресс-службе МЧС ДНР. На данный момент на складах началась разгрузка гуманитарной помощи.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 октября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в декабре 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 82 колонны МЧС привезли на юго-восток Украины более 78 тысяч тонн гуманитарных грузов.