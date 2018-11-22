СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Приговор бывшему депутату крымского парламента Василию Ганышу, которого на Украине обвинили в госизмене, является издевательством, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

Ранее генсекретарь прокурора Украины сообщила, что Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша, который был депутатом крымского парламента до воссоединения полуострова с РФ, к 12 годам лишения свободы. Его обвинили в госизмене. Ганышу инкриминировали голосование за Конституцию Республики Крым, которая была принята после воссоединения полуострова с Россией, и участие в выборах в Феодосийский горсовет июле-сентябре 2014 года.

"Это выглядит сегодня как издевательство. Ганыш был искренним сторонником Украины в Крыму. Это единственный человек, который упорно разговаривал на украинском языке, хотя разговорным является русским. Его за эту преданность наказали те самые националисты. Это должны знать все в Украине, чтобы понять, что сегодня представляет собой нынешняя украинская власть", – сказал РИА Новости Константинов.

Ганыш был задержан СБУ при выезде из Крыма на границе с Херсонской областью в апреле 2015 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

После референдума генеральная прокуратура Украины объявила в розыск 76 бывших депутатов Верховного совета Крыма, которых подозревают в госизмене. При этом судом дано разрешение на их задержание.

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