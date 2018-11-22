МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" получила кодовое обозначение по классификации НАТО. Об этом сообщил в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда со ссылкой на источник.

"Обновление от источника: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall (аналога в русском языке нет, примерно можно перевести как "падение небес". — Прим. ред.)", — говорится в записи.

Владимир Путин в начале марта в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие.

В июле Минобороны опубликовало видеоролик с испытаниями "Буревестника". В ведомстве отметили, что низколетящая крылатая ракета с практически неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией полета будет неуязвимой для всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.