МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" получила кодовое обозначение по классификации НАТО. Об этом сообщил в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда со ссылкой на источник.
Владимир Путин в начале марта в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие.
В июле Минобороны опубликовало видеоролик с испытаниями "Буревестника". В ведомстве отметили, что низколетящая крылатая ракета с практически неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией полета будет неуязвимой для всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.