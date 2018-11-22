В Австралии предложили лишать гражданства осужденных за терроризм

Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото

Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил парламенту законопроект о лишении гражданства лиц, осужденных за терроризм, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, по существующим законам правительство может лишать гражданства лиц, которых приговорили по меньшей мере к шести годам тюремного заключения.

"Мы уберем это требование. Будет только (требование), если они осуждены за терроризм, мы думаем, что нынешняя формулировка закона нереалистична, она должна отражать настоящую угрозу", — приводит телеканал слова премьер-министра.

Ранее сообщалось, что 9 ноября вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Мельбурне. По данным СМИ, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции. В результате инцидента погиб один человек, двое пострадали. Полицейские нейтрализовали нападавшего выстрелом в грудь.

Полиция Австралии заявила, что рассматривает инцидент как терроризм. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещена в России