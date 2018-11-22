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Эксперты в США назвали цели разработки новой ядерной доктрины России

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© Минобороны РФИспытание российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Архивное фотоИспытание российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Архивное фото
© Минобороны РФ

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Идея разработки новой редакции политики России в области ядерного сдерживания нацелена на предупреждение конфликтов и применения ядерного оружия, и посылает четкий сигнал потенциальным противникам на этот счет, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Взрыв атомной бомбы на испытательном полигоне в Неваде. Архивное фото
© Фото : Public domain
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В Совете Федерации в среду предложили Совбезу РФ подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", где определяются условия применения Россией ядерного оружия, а также "принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия".

Предложение содержится в проекте рекомендаций, принятых в среду по итогам проведенного комитетом Совфеда по обороне и безопасности круглого стола, посвященного нормативно-правовому обеспечению строительства и развития ВС РФ в условиях трансформации форм и способов ведения вооруженной борьбы. Во встрече, помимо сенаторов, приняли участие представители Минобороны, Генштаба и Совбеза РФ.

Недвусмысленное разъяснение

Тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами ВС РФ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Директор программ России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Ольга Оликер полагает, что в какой-то степени инициатива подготовки новой редакции стратегии может быть связана с желанием прояснить недавние заявления президента РФ Владимира Путина.

В октябре на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин отметил, что в концепции РФ по использованию ядерного оружия нет превентивного удара, и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара. При этом он подчеркнул, что "агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен".

"В основе всего этого лежит сдерживание: наличие надежного плана применения ядерного оружия при определенных условиях означает не то, что Россия намерена применять его, а то, что она посылает сигнал противникам и потенциальным противникам о том, что определенные действия с их стороны приведут Россию к применению (ядерного оружия). Цель состоит в том, чтобы эти действия в итоге не были предприняты, а противник был остановлен, и России не пришлось бы реагировать (с помощью ядерного оружия – ред.)", — считает Оликер.

Подготовка к запуску ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Казак
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По ее словам, важной частью передачи "сигналов сдерживания" является информирование противников о том, какими будут или могут быть обстоятельства применения ядерного оружия. "Разъяснение в таком документе, как этот, было бы прямым способом направить эти сигналы и хорошей альтернативой двусмысленности", — полагает эксперт.

В то же время Оликер не берется прогнозировать, что именно будет прописано в новом документе, если он будет подготовлен.

"Можно предположить, что планка может быть немного ниже – будет ли Россия применять ядерное оружие, возможно, в меньшем количестве, в ответ на стратегическое неядерное нападение на определенные жизненно важные интересы? Будет ли Россия угрожать ядерным применением в ответ на применение гиперзвукового оружия как способа сдерживания применения такого оружия?" — задается вопросом эксперт.

Ответ Западу

Скульптурная композиция Сonnected one в Олимпийском парк Хвэнге в Пхенчхане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Научный сотрудник центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Кристин вен Бруусгаард также обращает главное внимание на условия применения ядерного оружия Россией, которые могут быть прописаны в новом документе. Она уверена, что это может иметь большое значение в вопросах сдерживания.

"Я думаю, что приведенное ниже предложение очень интересно с точки зрения уточнения условий, при которых Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия. Отчасти на это могли повлиять уточняющие комментарии президента Путина на Валдае в этом году по поводу применения ядерного оружия, а также стремление более подробно разъяснить представление о том, что Россия будет рассматривать использование ядерного оружия в качестве ответа на крупномасштабные атаки обычным высокоточным или гиперзвуковым оружием", — говорит эксперт.

По ее мнению, нынешние положения в военной доктрине уже "вполне ясны на этот счет", но не исключено, что кто-то заинтересован в дальнейшем уточнении условий.

"Дебаты на Западе и путаница относительно того, что есть российская ядерная стратегия, возможно, также стимулировали дискуссии в Совете (Федерации) по поводу необходимости уточнения стратегии", — считает вен Бруусгаард.

В то же время эксперт обращает внимание, что инициатива находится на ранних этапах обсуждения, а позиция Минобороны и Совбеза РФ пока неизвестна.

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