Число жертв пожаров на севере Калифорнии выросло до 83 человек

Баскетбольный щит у здания, сгоревшего в результате лесных пожаров в Калифорнии

Баскетбольный щит у здания, сгоревшего в результате лесных пожаров в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожарах на севере Калифорнии возросло до 83, сообщил на пресс-конференции шериф округа Бьют Кори Хони.

"На сегодняшний вечер были найдены останки еще двух человек, таким образом, общее число жертв до настоящего времени составило 83", — сказал шериф.

По его словам, в списке пропавших без вести 653 человека, только за последний день удалось установить местонахождение 307 человек, ранее числившихся в этом списке.

С учетом пожаров на юге штата общее число жертв составляет, таким образом, не менее 86 человек.

На данный момент в Калифорнии бушует несколько крупных пожаров. Самым разрушительным в истории штата стал лесной пожар Camp, бушевавший на севере Калифорнии.