Россия отправила в Донбасс новую колонну с гуманитарной помощью

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. МЧС России приступило к доставке 83-й партии гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Автомобили 83-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск. На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры по доставке гуманитарных грузов", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что колонны доставят жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы, медицинское имущество и медикаменты.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 октября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в декабре 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 82 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 78 тысяч тонн гуманитарных грузов.