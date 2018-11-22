Трамп считает, что "фейковые СМИ" вменяют ему в вину снижение цен на бензин

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что "фейковые СМИ" вменяют ему в вину понижение цен на бензин.

"С фейковыми СМИ выиграть невозможно. Сегодняшняя большая новость: из-за того что я так жестко давил и добился таких низких цен на бензин, больше людей водят машины, и я вызвал заторы на дорогах по всей нашей великой стране. Извиняюсь перед всеми!" — написал Трамп в Twitter.

В США в четверг отмечают национальный праздник — День благодарения. Многие американцы в эти дни отправляются в дальние поездки, чтобы посетить членов семьи в других городах.

Снижение цен на нефть и как следствие на бензин выгодно для конечных потребителей и для промышленности, но плохо для тех, кто добывает и продает нефть. США одновременно являются крупнейшим в мире производителем нефти, ненамного опережая Россию и Саудовскую Аравию, и ведущим потребителем нефти и нефтепродуктов.

Цена на нефть на этой неделе обвалилась более чем на 6%, однако впоследствии восстановилась на опасениях, что Саудовская Аравия может не провести обещанного сокращения производства. Трамп добивается от производителей нефти, включая Саудовскую Аравию, снижения мировых цен.