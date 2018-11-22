Обрадор по-прежнему ждет Мадуро на своей инаугурации

МЕХИКО, 22 ноя – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил что по-прежнему ждет на своей инаугурации 1 декабря главу Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Добро пожаловать, Николас Мадуро, в Мексику… На своей инаугурации как избранного и конституционного президента я не буду лишать права присутствовать никакого иностранного президента", — приводит заявление Лопеса Обрадора канал Imagen TV.

Ранее верховный суд Венесуэлы в изгнании направил в генеральную прокуратуру Мексики запрос на арест президента Мадуро, который должен прибыть на инаугурацию 1 декабря.

Кроме того, против присутствия Мадуро на инаугурации поднялась волна в социальных сетях под хештегом #MaduroNoEresBienvenido (Мадуро, тебя не ждут). К ней присоединился, к примеру, бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон.

Действующие власти Мексики более чем критически относятся к Мадуро. Страна входит в "Группу Лимы", которая объединяет 12 государств Северной и Южной Америки, выступающих против нарушения демократического порядка в Венесуэле. В свою очередь Каракас обвинял Мехико в причастности к неудавшемуся покушению на Мадуро в августе.

Сам Лопес Обрадор, придерживающийся левых взглядов, ранее говорил о невмешательстве в дела других народов как об основополагающем принципе политики своего будущего правительства на международной арене в привязке к ситуации с Венесуэлой. Пока официальный Мехико всегда поддерживал принимаемые Организацией американских государств меры и заявления о необходимости восстановления демократических институтов в Венесуэле.