Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США.

На северо-востоке США в четверг ожидается значительное похолодание, температура будет ниже обычной для этого сезона. Так, в Бостоне и Филадельфии в ночь на пятницу ожидается до минус 9 по Цельсию, в Нью-Йорке — до минус 7.

"Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?" — написал Трамп в Twitter.

Республиканцы и Трамп сомневаются в теории глобального изменения климата, которой придерживается большинство ученых-климатологов. Согласно этой теории, температура на планете повышается в последние столетия благодаря ряду факторов, многие из которых связаны с деятельностью человека. Резкие колебания климата, включая как необычные потепления, так и похолодания, не противоречат этой теории. При этом ученые считают, что на основе единичных природных явлений нельзя делать выводы о глобальном климате на перспективу.