Власти Мексики задержали сотни человек из числа мигрантов

МЕХИКО, 22 ноя – РИА Новости. Не менее 600 человек из числа участников очередного каравана мигрантов задержаны в среду мексиканскими властями в штате Чьяпас, сообщает канал Foro TV.

По предварительным данным, сотрудники федеральной полиции и Национального института миграции Мексики осуществили задержания после того, как мигранты отказались просить о документах для пребывания в Мексике и получения убежища.

Ранее сообщалось, что еще один караван мигрантов из Сальвадора в среду добрался до территории Мексики и перешел через пограничную реку Сучиате. Однако общее число мигрантов в нем оценивалось в 250 человек, и не понятно, каким образом мексиканские власти смогли задержать 600 человек. Скорее всего, речь идет о мигрантах и из других караванов.

К США сейчас по территории Мексики идут и несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Власти США заявили, что не примут нелегальных мигрантов, и усилили безопасность на границе, а глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости, сообщает издание Military Times.

Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США уже сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из караванов вернулись на родину или решили остаться в Мексике.

Между тем, в среду стало известно о гибели одного из гондурасских мигрантов в Тихуане. Как сообщает портал Milenio, 17-летний гражданин Гондураса был сбит машиной на дороге между Тихуаной и Мехикали. Его останки будут отправлены на родину.