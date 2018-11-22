В США задержали сыновей экс-президента Панамы Мартинелли

МЕХИКО, 22 ноя – РИА Новости. Два сына экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли, находящегося под стражей, задержаны в американском Майами, сообщила в среду панамский прокурор Кения Порселл.

"Они задержаны… Мы ожидаем сейчас, что американские власти сделают соответствующее сообщение МИД Панамы. В результате расследования эти люди упоминались в связи со случаями отмывания денег и делом Odebrecht", — заявила Порселл каналу TVN Noticias.

Сам Мартинелли в 2017 году был задержан в США и через год экстрадирован на родину. Возглавлявший Панаму в 2009–2014 годах экс-президент обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.