США потребовали начать переговоры в Йемене без дальнейшего промедления

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. США требуют начать переговоры по урегулированию в Йемене без дальнейшего промедления, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы приветствуем заявление спецпосланника ООН, что хуситы и правительство Йеменской республики намерены посетить консультации в Швеции, и призываем стороны выполнить это обязательство", — говорится в письменном заявлении Науэрт.

По ее словам, "все стороны должны больше не задерживать переговоры и не настаивать на условиях поездки, которые ставят под вопрос добросовестность намерения искать разрешение конфликта или делать необходимые уступки".

"Настало время для прямых переговоров и для выстраивания мер взаимного доверия", — добавила Науэрт.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.