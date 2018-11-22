США призвали передать йеменский порт Ходейда "нейтральной стороне"

Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. Архивное фото

Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. США предлагают передать "нейтральной стороне" йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Порт Ходейда должен быть передан нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом и помешать использованию порта для незаконной торговли оружием и контрабанды, а также для финансирования боевиков-хуситов", — говорится в письменном заявлении Науэрт.

В последние недели резко обострились бои за Ходейду, где повстанцы-хуситы противостоят правительству и арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Гуманитарные организации предупреждают, что возможное прекращение работы порта грозит голодом миллионам жителей страны.