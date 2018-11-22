Кардашьян и Уэст пожертвовали средства пострадавшим от пожаров в Калифорнии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст, а также бренды Yeezy и Adidas пожертвовали 500 тысяч долларов на помощь пострадавшим от пожаров в Калифорнии.

"От имени моего мужа Канье, Yeezy и Adidas — они жертвуют 200 тысяч долларов пожарным Калифорнии… И мы также жертвуем еще 200 тысяч долларов фонду помощи при лесных пожарах организации California Community Foundation", — заявила Кардашьян в эфире "Шоу Эллен Дедженерес".

Чек еще на 100 тысяч долларов Кардашьян передала семейной паре, которая потеряла свой дом из-за пожара.

Звезда отметила, что огонь подходил близко к их с Уэстом дому в Калифорнии, но благодаря пожарным остался цел. "Они спасли весь наш район, мы очень им благодарны", — заявила Кардашьян.

На данный момент в Калифорнии бушует несколько крупных пожаров. Самым разрушительным в истории штата стал лесной пожар Camp, бушевавший на севере Калифорнии. В общей сложности в штате эвакуированы более 300 тысяч человек, погибли по меньшей мере 84 человека.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров своих домов лишились известный шотландский актер Джерард Батлер, канадский музыкант Нил Янг и американская певица Майли Сайрус.