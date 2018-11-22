Премьер Португалии: соглашение по Brexit должно удовлетворять все страны

МАДРИД, 22 ноя – РИА Новости. Соглашение о выходе Великобритании из ЕС должно удовлетворять все страны, в том числе Испанию, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

"Brexit — плохая новость для Европы, а самой плохой новостью стал бы Brexit без соглашения. Но чтобы договоренность была, необходимо, чтобы согласны были все. С самого начала было ясно, что мы все должны соблюдать красные линии, которые устанавливает та или иная страна", — заявил Кошта на пресс-конференции по итогам переговоров в Вальядолиде со своим испанским коллегой Педро Санчесом. Конференция транслировалась на сайте испанского правительства.

По словам главы португальского кабинета, для Великобритании было принципиально "сохранить единство территории, не отделив Англию, Шотландию и Ирландию", "не создать жёсткую границу между Ирландией и Северной Ирландией". Эту позицию, по словам Кошты, все страны ЕС "пытались понять".

"Испания с самого начала ставила вопрос о Гибралтаре. Для нее это было и остается фундаментальным вопросом. Мы все приложим огромные усилия, чтобы до воскресенья все эти вопросы, основные для одних и других, были разрешены, чтобы все были удовлетворены", — сказал Кошта.

Это, по его словам, поможет "избежать трагедии для Европы". "Brexit без соглашения, беспорядочный и неконтролируемый, нанесет ущерб правам британских граждан в Европе (ЕС – ред.), и европейских граждан, живущих в Великобритании. Это будет крайне тяжело для экономической деятельности между странами, для авиаперевозок. Мы должны все активно работать, чтобы в воскресенье, как запланировано, заключить соглашение, которое всех устроит, и естественно, в том числе Испанию", — добавил Кошта.

В воскресенье в Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС по теме Brexit, на котором планировалось одобрить соглашение о выходе Великобритании и политическую декларацию о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией.

На этой неделе власти Испании заявили, что готовы наложить вето на документы, если в них не будет зафиксировано право Испании участвовать в переговорах по Гибралтару с Великобританией.