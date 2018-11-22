ВС Венесуэлы в изгнании направил в Мексику запрос на арест Мадуро

МЕХИКО, 22 ноя – РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы в изгнании направил в генеральную прокуратуру Мексики запрос на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который должен прибыть на инаугурацию нового главы Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора 1 декабря.

Данный суд заседает вне Венесуэлы. Его члены были вынуждены эмигрировать из страны, когда отказались признавать действия исполнительной власти Венесуэлы, а в ответ против них было открыто преследование.

"Верховный суд представляет генеральной прокуратуре Мексики сертифицированную копию приговора Николасу Мадуро и просит сотрудничества для его задержания, равно как и в конфискации (у Мадуро в случае нахождения ее в Мексике – ред.) собственности, принадлежащей республике Венесуэла", – говорится в сообщении суда в изгнании.

Ранее Мадуро был приговорен к 18 годам и трем месяцам тюрьмы и штрафу в 25 миллионов долларов за коррупцию и иные преступления решением этого суда. В мае суд принял решение о лишении Мадуро политических прав и отстранении с поста президента, однако венесуэльские власти не признают юрисдикции этого суда. Вместо него был созван другой состав суда в Каракасе.