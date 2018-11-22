ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Библиотека фонда Джона Кеннеди запустила накануне 55-летней годовщины убийства 35-го президента США верифицированный аккаунт в Twitter, целью которого будет информировать "поколение интернета" об идеях и словах Кеннеди, сообщила библиотека в пресс-релизе.

"Почти 58 лет назад инаугурационная речь Джона Кеннеди зажгла страну и вдохновила целое поколение избираться, присоединиться к Корпусу мира и служить обществу, поскольку их в первый раз попросили об этом. На протяжении тысячи дней на своей должности президент Кеннеди обращался к наиболее благородным чувствам американцев, стремясь объединить страну и подбодрить людей во время борьбы за гражданские свободы и мрачной реальности ядерной эпохи", — говорится в сообщении.

Новый аккаунт @JohnFKennedy будет публиковать точные цитаты Кеннеди, стремясь подчеркнуть актуальность его слов в наше время, пояснили в библиотеке.

"В наше время мы видим рост гражданской активности, растущее участие избирателей в политическом процессе. Запуск нового проекта, как мы надеемся, позволит донести слова Джона Кеннеди напрямую до них, используя непосредственность и мгновенность современной платформы", — заявил исполнительный директор библиотеки Кеннеди Стивен Ротстайн, чьи слова приводятся в сообщении.

В Twitter уже опубликованы ряд вдохновляющих заявлений Кеннеди, например: "Ничто само по себе не происходит, нужно этого добиваться" или "Я надеюсь, что Америка будет вызывать уважение по всему миру не только своей силой, но и цивилизованностью".

Представитель библиотеки Мэтт Портер сообщил РИА Новости, что мероприятий к 55-й годовщине убийства Кеннеди не планируется. Этот день приходится на общенациональный выходной — День благодарения, так что библиотека будет закрыта. В США обычно не отмечают некруглые юбилеи памятных дат.

Джон Фитцджеральд Кеннеди был президентом в 1961-1963 годах. Его президентство было отмечено экономическим ростом, борьбой за гражданские права внутри США, а во внешней политике — ядерным противостоянием с СССР и усилением американского присутствия во Вьетнаме, которое привело в результате к войне с участием США.

Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование постановило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.