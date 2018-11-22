Скончался экс-директор Библиотеки конгресса США, русист Джеймс Биллингтон

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Бывший директор Библиотеки конгресса США, известный исследователь России Джеймс Биллингтон скончался на 90-м году жизни, сообщила библиотека в заявлении.

"Его будут помнить как дальновидного руководителя, выдающегося ученого, великого американца", — заявила нынешняя директор библиотеки Карла Хайден, слова которой приводятся в сообщении.

Биллингтон руководил библиотекой конгресса 28 лет — с 1987 по 2015 год. За это время коллекция библиотеки выросла почти вдвое, до 160 миллионов единиц хранения. Под его руководством фонд библиотеки пополнился целым рядом редких исторических документов, ее хранилища были значительно расширены и модернизированы. Библиотеке конгресса сегодня принадлежит самый большой в мире фонд аудио- и видео материалов и самая масштабная программа по сохранению документов на бумажных носителях.

Биллингтон в совершенстве владел русским языком, был иностранным членом Российской академии наук и почетным профессором МГУ. Он также был награжден орденом Дружбы президента РФ за развитие российско-американских связей. Ему принадлежит создание Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана в Вашингтоне — ведущего экспертного центра по изучению России в США.