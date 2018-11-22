Ежедневники для греческой полиции напечатали с неправильным названием стран

АФИНЫ, 22 ноя — РИА Новости. Греческая полиция расследует, как для нее отпечатали блокноты-ежедневники на 2019 год с неправильным названием соседних стран, говорится в заявлении полицейского руководства, поступившем в РИА Новости.

На карте региона в ежедневнике с логотипом полиции бывшая югославская республика Македония указана как "Македония", хотя ее конституционное название Греция не признает, а оккупированная Турцией часть Республики Кипр – как "Северный Кипр". Псевдо-государство на оккупированной территории признает только Турция.

Руководство полиции распорядилось немедленно отозвать все уже распространенные календари и провести административное расследование.

"Руководством греческой полиции было приказано провести административное расследование по установлению ответственных, поскольку было установлено, что в календаре 2019 года полиции, напечатанном частной компанией, на одной из карт были с ошибками напечатаны названия наших соседних стран. Все календари, которые были переданы в полицейские службы, немедленно отзываются", — отмечается в сообщении.