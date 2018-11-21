На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства

ЛОНДОН, 21 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

"Полиция была вызвана по адресу в район Крейвен-парк в 09.34 (12.34 мск) сегодня, 21 ноября, в связи с сообщениями о двух подозрительных устройствах, найденных в незаселенной квартире, в которой проводился ремонт. Сотрудники полиции прибыли по адресу, и в рамках мер предосторожности, пока полицейские изучали устройства, был эвакуирован блок квартир, соседние улицы были оцеплены", — говорится в сообщении столичной полиции.

"Первоначальная оценка показала, что оба устройства были самодельными взрывными устройствами. Они были позднее обезврежены, изъяты из квартиры и сейчас проходят экспертно-криминалистическую экспертизу", — отмечает Скотланд-Ярд.

В квартире по-прежнему дежурят полицейские. Оцепление с улиц было снято в среду вечером, жильцы вернулись в свои дома.

"Учитывая природу найденных устройств, следователи из антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда сейчас проводят расследование. На данном этапе они открыты всем версиям того, почему устройства оказались в этом месте", — указывается в сообщении полиции.