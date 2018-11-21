На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства

ЛОНДОН, 21 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
"Первоначальная оценка показала, что оба устройства были самодельными взрывными устройствами. Они были позднее обезврежены, изъяты из квартиры и сейчас проходят экспертно-криминалистическую экспертизу", — отмечает Скотланд-Ярд.
"Учитывая природу найденных устройств, следователи из антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда сейчас проводят расследование. На данном этапе они открыты всем версиям того, почему устройства оказались в этом месте", — указывается в сообщении полиции.