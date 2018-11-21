МИД России призвал Украину воздержаться от авантюр в Азовском море

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский МИД предостерегает Украину от попыток в одностороннем порядке установить государственную границу в Азовском море, говорится в заявлении ведомства.

Москва призвала Киев "воздержаться от любых авантюр", предупредив, что ответственность за возможное обострение ситуации будет нести Украина и поддерживающие ее страны. При этом, как подчеркнули в МИД, Москва готова к конструктивному диалогу.

Обвинения в милитаризации

Рост числа российских кораблей в акватории Азовского моря с апреля 2018 года был вызван не стремлением оказать давление на Украину, а вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, заявили в МИД в ответ на обвинения в наращивании сил в регионе.

"Действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию", — говорится в заявлении ведомства. Это увеличение напряженности в отношениях двух стран мешает восстановлению двусторонних отношений, а также негативно влияет на безопасность, отметили в министерстве.

Действия пограничников

Проверки в Азовском море, которые проводят сотрудники ФСБ, полностью правомерны, почти половина из осмотренных судов направлялась в российские порты. Суда, следовавшие под российским флагом, также досматривались, заявили в МИД России.

"Азовское море — внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда", — напомнили в ведомстве.

Аналогичное заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

По его словам, из содержания договора России и Украины от 2003 года "кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом". Лавров также напомнил, что Брюссель не реагировал на задержания украинской стороной российских рыболовецких судов, заходивших в Крым.

Позиция Евросоюза

Во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС в ближайшее время может рассмотреть "конкретные меры" в связи с ситуацией в Азовском море. По ее словам, Брюссель ожидает от России, что проверки судов пограничниками прекратятся.

"И мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине целевыми мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными", — сказала она.

Заявление с призывом к России прекратить задерживать суда в Азовском море выпустил и МИД Великобритании.

"На данный момент, более 200 судов было затронуто действиями, наносящими вред экономике Украины и подрывающими ее суверенитет", — отметил представитель ведомства, не приведя примеров.