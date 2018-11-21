Сенаторы поторопили Трампа с соглашением между США, Канадой и Мексикой

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Сенаторы-республиканцы просят президента США Дональда Трампа как можно скорее представить на голосование сената новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.
Оно станет крупнейшим торговым пактом в мире, охватывая взаимную торговлю на 1,3 триллиона долларов в год.
Как сообщил в среду сенатор Пэт Туми, двенадцать представляющих республиканскую партию законодателей направили письмо президенту Трампу с просьбой поторопиться представить соглашение до окончания работы конгресса в его нынешнем составе.
Туми уверен, что "сенаторы-республиканцы готовы работать с президентом Трампом над реализацией законодательства, которое может получить большинство голосов в сенате и палате представителей". Он отметил, что для того, что бы соглашение было утверждено нынешним составом конгресса, администрация Трампа должна представить финальный текст соглашения конгрессменам до 30 ноября.