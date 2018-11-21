Сенаторы поторопили Трампа с соглашением между США, Канадой и Мексикой

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Сенаторы-республиканцы просят президента США Дональда Трампа как можно скорее представить на голосование сената новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения о свободной торговле, которое теперь будет называться USMCA. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на то, что подписать документ удастся до конца ноября.

Оно станет крупнейшим торговым пактом в мире, охватывая взаимную торговлю на 1,3 триллиона долларов в год.

Как сообщил в среду сенатор Пэт Туми, двенадцать представляющих республиканскую партию законодателей направили письмо президенту Трампу с просьбой поторопиться представить соглашение до окончания работы конгресса в его нынешнем составе.

Сенатор отметил, что после того, как контроль над палатой представителей по итогам прошедших выборов возьмут демократы, утверждение соглашения будет "гораздо более трудным". Туми и его коллеги надеются, что утвердить документ удастся до конца текущего года.

Туми уверен, что "сенаторы-республиканцы готовы работать с президентом Трампом над реализацией законодательства, которое может получить большинство голосов в сенате и палате представителей". Он отметил, что для того, что бы соглашение было утверждено нынешним составом конгресса, администрация Трампа должна представить финальный текст соглашения конгрессменам до 30 ноября.