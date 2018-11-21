Вучич исключил таможенную войну с Косово

БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Власти Сербии не будут отвечать таможенной войной косовско-албанскому руководству, заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции после заседания Совета национальной безопасности вечером в среду.

Правительство самопровозглашенной республики Косово ввело на заседании в среду таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а так же запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.

По словам Вучича, речь идет "о фактическом запрете на торговлю в 21 веке", что является "нецивилизованным поступком и нерациональным и неразумным решением". Он указал, что проблемы возникнут и с поставкой лекарств косовским сербам и с инвестиционными проектами Белграда в крае.

"Сербия не будет отвечать никакими контрмерами, потому что хочет остаться надежным партнером в регионе и Европе и в мире. Не будем останавливать грузовики, но хотим показать разницу между ответственным и безответственным поведением", — заявил на пресс-конференции в правительстве Вучич.

Сербский лидер добавил, что Белград обратится с официальным письмом в структуры ЕС и к другим международным организациям.

Ранее он заявил национальному телевидению РТС, что целями Приштины могут быть давление на Белград с целью признания косовской независимости, вытеснение сербов из Косово и Метохии, давление на международные органы с целью получения либерализации визового режима с ЕС, а также дестабилизация Балканского региона.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.