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США не могут быть в "сговоре с Россией", заявил посол в ЕС

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фотоФлаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Нынешняя администрация в Белом доме "на ежедневной основе" работает над тем, чтобы сдерживать РФ, поэтому не может быть и речи о каком-либо сговоре с ней, заявил в среду посол США при ЕС Гордон Сондленд.

Взрыв атомной бомбы на испытательном полигоне в Неваде. Архивное фото
© Фото : Public domain
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Сондленд в среду посетил слушания в комитете по иностранным делам Европарламента. Один из европарламентариев задал ему вопрос о расследовании по подозрениям в "сговоре с РФ" новой администрации.

"Что касается вопроса о "сговоре с РФ". Могу сказать вам без секрета, что этот Белый дом на ежедневной основе, будь то "Северный поток-2", будь то санкции против РФ, или меры, которые минфин США принимает против отдельных российских лиц, озабочен блокированием. Поэтому любой, кто был бы в сговоре с Россией, конечно, не был бы озабочен тем, как остановить Россию. Я думаю, что эти действия говорят сами за себя", — сказал посол.

По его словам, он "не согласен с мнением, что разногласия между ЕС и США ослабляют нашу способность иметь дело с РФ и Китаем".

Ядерный взрыв. Архивное фото
© Depositphotos / curraheeshutter
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"Мы не хотим продолжения со стороны России экспансионистской тенденции, это ясно. Мы думаем, что санкции, которые сейчас действуют, принесут ЕС больше пользы, если ЕС не проявит слабости. Если РФ сможет разделить нас, она сможет и усилить свою злонамеренную активность", — заявил Сондленд.

Обращаясь к членам комитета, он вновь призвал "сохранить санкционное единство", а также "сохранить и расширить санкции". Он также подтвердил неприятие США проекта "Северный поток-2", который, по его словам, угрожает трансатлантической безопасности.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Бизнесмен Александр Лебедев. Архиное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта и требуют от европейских стран прекратить участвовать в проекте "Северный поток-2", а также грозят санкциями тем, кто не пойдет на это решение. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, но увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

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