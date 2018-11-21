США не могут быть в "сговоре с Россией", заявил посол в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Нынешняя администрация в Белом доме "на ежедневной основе" работает над тем, чтобы сдерживать РФ, поэтому не может быть и речи о каком-либо сговоре с ней, заявил в среду посол США при ЕС Гордон Сондленд.
"Что касается вопроса о "сговоре с РФ". Могу сказать вам без секрета, что этот Белый дом на ежедневной основе, будь то "Северный поток-2", будь то санкции против РФ, или меры, которые минфин США принимает против отдельных российских лиц, озабочен блокированием. Поэтому любой, кто был бы в сговоре с Россией, конечно, не был бы озабочен тем, как остановить Россию. Я думаю, что эти действия говорят сами за себя", — сказал посол.
По его словам, он "не согласен с мнением, что разногласия между ЕС и США ослабляют нашу способность иметь дело с РФ и Китаем".
Обращаясь к членам комитета, он вновь призвал "сохранить санкционное единство", а также "сохранить и расширить санкции". Он также подтвердил неприятие США проекта "Северный поток-2", который, по его словам, угрожает трансатлантической безопасности.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, но увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.