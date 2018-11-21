Вучич предупредил послов западных стран об осложнении в Косово

БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече в среду предупредил послов пяти крупнейших западных стран и представителя ЕС о дестабилизирующих последствиях введения косовско-албанскими властями пошлины в размере 100% на товары из Сербии.

Пресс-служба президента Сербии сообщила ранее, что Вучич проведет вечером в среду встречи за закрытыми дверями сначала с послом России Александром Чепуриным и послом КНР Ли Манчангом, а затем с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии и главой миссии ЕС.

На встрече сербский лидер отметил, что данный шаг Приштины нарушает соглашение стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену (CEFTA).

"Он (Вучич) выразил ожидание, что страны квинты (большой западной пятерки), как и Европейская комиссия укажут Приштине на неприемлемость односторонних шагов, которые угрожают эскалацией конфликта и создают опасность для мира и стабильности в регионе. Вучич сказал, что Сербия не нарушила ни одного договора или соглашения, в отличие от Приштины, которая не выполнила положений даже Брюссельского соглашения", — говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам встречи.

Отмечается, что присутствовавшие послы "выразили озабоченность возможной дестабилизацией и будущим диалога" Белграда и Приштины и призвали президента Сербии и правительство "рационально и мирно подойти к разрешению новейшего кризиса".

Правительство самопровозглашенной республики Косово ввело на заседании в среду таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а так же запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.