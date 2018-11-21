БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. ЕС призвал власти самопровозглашенного Косово отменить решение о повышении пошлин на товары из Боснии и Герцеговины, а также Сербии, так как эти действия нарушают существующие договоренности в регионе, заявила в среду глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В начале ноября власти ЕС уже подвергли Косово критике за повышение пошлин на ввоз товаров из Сербии, заявив, что это решение подрывает региональное сотрудничество, и призвали его отменить.

"Сегодняшнее решение косовского правительства увеличить налог на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины до 100% является явным нарушением Центрально-европейского соглашения о свободной торговле и духа соглашения о стабилизации и ассоциации между Европейским союзом и Косово", — говорится в заявлении Могерини.

"Это еще больше усугубляет ситуацию после первоначального увеличения налога на 10% на прошлой неделе. Правительство Косово должно немедленно отменить эти решения", — отмечается в нем.

В июле косовско-албанское руководство также подняло на 30% пошлину на импорт из Македонии фруктов, овощей и кукурузы.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор косовские албанцы предпринимали многочисленные попытки вступить в международные организации, чтобы закрепить свою независимость. Косовский суверенитет на данный момент признали свыше 100 государств-членов ООН.