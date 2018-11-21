Президент Сербии сообщил послам России и Китая о новом кризисе в Косово

БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече в среду с послами России и КНР сообщил о решении косовско-албанских властей о введении пошлины в размере 100% на товары из Сербии и возможных пагубных последствиях данного шага для Балканского региона.

Пресс-служба президента Сербии сообщила ранее, что Вучич проведет вечером в среду встречи за закрытыми дверями сначала с послом России Александром Чепуриным и послом КНР Ли Манчангом, а затем с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии и представителем ЕС.

"Президент Вучич оповестил послов Чепурина и Ли о новейшем безответственном шаге Приштины по введению пошлины на товары из Сербии и попросил их об этом проинформировать президентов (России Владимира) Путина и (КНР) Си (Цзиньпина). Президент Вучич ознакомил послов Чепурина и Ли с фактом того, что меры Приштины ведут к полной дестабилизации целого региона и могут привести к дальнейшему углублению конфликта", — говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам первой встречи.

Отмечается, что главы диппредставительств РФ и КНР "выразили поддержку усилиям Сербии разрешить кризис мирным путем". Стороны договорились быть в ежедневном контакте на время нынешнего кризиса.

Правительство самопровозглашенной республики Косово ввело на заседании в среду таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.