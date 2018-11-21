Около половины населения ЦАР нуждается в гуманитарной помощи, заявили в ООН

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Примерно 2,9 миллиона жителей Центральноафриканской Республики, что составляет около половины всего населения страны, нуждаются в помощи на фоне острого гуманитарного кризиса, сообщил офис координатора ООН по гуманитарным вопросам в ЦАР.

"Только с января по сентябрь произошло более 9 тысяч инцидентов, связанных с нарушением безопасности местных жителей, то есть более тысячи в месяц", — говорится в заявлении, где также отмечается растущая динамика таких нападений.

Данная статистика включает недавние поджоги мест расселения перемещенных лиц в городах Батангафо и Алиндао, которые только за последний месяц затронули более 50 тысяч человек.

В заявлении также указывается на недостаточное финансирование проектов ООН В ЦАР, получивших 240,6 миллиона долларов вместо необходимых 515,6 миллиона.