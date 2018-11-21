Помпео заявил, что новый глава Интерпола сможет сделать мир безопаснее

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считает избранного главу Интерпола Ким Чон Яна "правильным человеком" для такой работы и выражает надежду, что организация под его руководством сможет добиться улучшения ситуации с безопасностью в мире.
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду избран новым президентом Интерпола. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае. Ким Чон Ян был вице-президентом организации по Азии с 2015 года и возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в Сеуле с 2011 по 2012 год.