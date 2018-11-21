Американским военным разрешили стрелять на поражение на границе с Мексикой

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости, сообщает издание Military Times.
По данным издания, распоряжение позволяет "контингенту Минобороны США совершать те действия по обороне, которые министр обороны считает необходимыми" для защиты сотрудников пограничного контроля.
В том числе, речь идет об "использовании силы (включая, огонь на поражение, при необходимости), контроле толпы, временном задержании и коротком обыске".
Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике.