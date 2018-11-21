Американским военным разрешили стрелять на поражение на границе с Мексикой

Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики. Архивное фото

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости, сообщает издание Military Times.

По данным издания, распоряжение позволяет "контингенту Минобороны США совершать те действия по обороне, которые министр обороны считает необходимыми" для защиты сотрудников пограничного контроля.

В том числе, речь идет об "использовании силы (включая, огонь на поражение, при необходимости), контроле толпы, временном задержании и коротком обыске".

Министерство обороны США ранее заявило о намерении разместить до 7 тысяч военнослужащих на границе. Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит на границу до 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, на границе расположены 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США. Такие меры были приняты в связи с приближением к границам США каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки.

Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике.