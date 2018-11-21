Россия предостерегла Украину от авантюр в Азовском море

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, говорится в заявлении МИД.

"В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает", — добавили в министерстве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации ложится на Украину и поддерживающие ее страны.

В МИД добавили, что Москва готова к конструктивному диалогу по ситуации в акватории.

Позиция по проверкам судов

В министерстве заявили, что проверки ФСБ судов в Азовском море правомерны.

В ведомстве подчеркнули, что "действия российских пограничников не носят дискриминационного характера". В министерстве отметили, что 48% судов (720 из 1492), осмотренных в апреле-октябре текущего года, проследовали в российские порты или из них, при этом "вопреки заявлениям Украины суда под российским флагом также инспектируются".

"Азовское море — внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов", — напомнили в МИД.

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Обвинения в наращивании сил

В министерстве также ответили на обвинения в наращивании сил в Азовском море.

Увеличение числа кораблей с апреля 2018 года вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, а не желанием оказать политическое либо экономическое давление на Украину.

В МИД подчеркнули, что "действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию".

В ведомстве заявили, что очередное нагнетание напряженности между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности.

В министерстве сожалеют, что "конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны-члены Европейского союза".

Ситуация в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Москва расценила действия киевских властей "морским терроризмом" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Пограничное управление ФСБ по Крыму в свою очередь заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.