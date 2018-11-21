Британия и Испания согласовали меморандумы по Гибралтару

МАДРИД, 21 ноя – РИА Новости. Испания и Великобритания согласовали политические меморандумы по Гибралтару в связи с Brexit, однако Мадрид не отказывается от своего права вето на соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Речь идет о четырех меморандумах о взаимопонимании в рамках протокола по Гибралтару, согласованного ранее, который является частью соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

В числе этих документов – регулирование цен на табак, который часто контрабандой вводится в Испанию из-за низких цен на него в Гибралтаре. Власти Гибралтара согласились повысить на него цены. Второй документ касается приграничных работников (ежедневно границу с Гибралтаром пересекают более 10 тысяч испанцев, которые там работают), третий – вопросов окружающей среды, четвертый – полицейского и пограничного сотрудничества.

Пятый документ — налоговое соглашение. Власти Испании беспокоит тема низких налогов в Гибралтаре, что приводит к тому, что многие испанские компании предпочитают регистрироваться там, уходя от налогов в Испании. Власти Гибралтара обязались урегулировать этот вопрос.

Между тем, остается главная проблема – возможного вето Испании на соглашение между ЕС и Великобританией о Brexit, которое будет обсуждаться 25 ноября в Брюсселе внеочередном саммите лидеров 27 остающихся в ЕС стран.

"Правительство завершило переговоры по предварительному соглашению с Великобританией по Гибралтару на переходный период: четыре меморандума о взаимопонимании и налоговое соглашение. Однако это отдельно от соглашения о выходе Великобритании из ЕС и политической декларации о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем. В настоящее время правительство Испании продолжает возражать против этих двух документов", — сообщили источники в правительстве Испании.

Во вторник премьер Испании Педро Санчес заявил, что Испания проголосует против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара. Позже министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель говорил уже не о прямых переговорах между Испанией и Великобританией, а о том, что вопрос Гибралтара должен обсуждаться отдельно между Великобританией и ЕС "с согласия Испании".

В среду Боррель заявил, что испанская позиция не изменилась, и что "Испания может наложить вето на соглашение".

"Переговоры с Великобританией по поводу Гибралтара в будущем – переговоры, с которыми Испания должна быть согласна", — сказал глава внешнеполитического ведомства журналистам в Мадриде.