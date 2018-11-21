Британия и Испания согласовали меморандумы по Гибралтару

МАДРИД, 21 ноя – РИА Новости. Испания и Великобритания согласовали политические меморандумы по Гибралтару в связи с Brexit, однако Мадрид не отказывается от своего права вето на соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
В числе этих документов – регулирование цен на табак, который часто контрабандой вводится в Испанию из-за низких цен на него в Гибралтаре. Власти Гибралтара согласились повысить на него цены. Второй документ касается приграничных работников (ежедневно границу с Гибралтаром пересекают более 10 тысяч испанцев, которые там работают), третий – вопросов окружающей среды, четвертый – полицейского и пограничного сотрудничества.
Пятый документ — налоговое соглашение. Власти Испании беспокоит тема низких налогов в Гибралтаре, что приводит к тому, что многие испанские компании предпочитают регистрироваться там, уходя от налогов в Испании. Власти Гибралтара обязались урегулировать этот вопрос.
"Правительство завершило переговоры по предварительному соглашению с Великобританией по Гибралтару на переходный период: четыре меморандума о взаимопонимании и налоговое соглашение. Однако это отдельно от соглашения о выходе Великобритании из ЕС и политической декларации о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем. В настоящее время правительство Испании продолжает возражать против этих двух документов", — сообщили источники в правительстве Испании.
В среду Боррель заявил, что испанская позиция не изменилась, и что "Испания может наложить вето на соглашение".
"Переговоры с Великобританией по поводу Гибралтара в будущем – переговоры, с которыми Испания должна быть согласна", — сказал глава внешнеполитического ведомства журналистам в Мадриде.